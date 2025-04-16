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بسبب الصين.. ترامب يلغي إحاطة سرية كان سيحضرها إيلون ماسك

03:21 م الأربعاء 16 أبريل 2025

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(وكالات)

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحاطة سرية للغاية كانت مخصصة للملياردير إيلون ماسك، وذلك في أعقاب التحقيقات في تسريب معلومات حساسة من داخل وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، وذلك حسبما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وتدور الإحاطة السرية حول الصين، وهو ما أثار مخاوف داخل الإدارة الأمريكية بسبب العلاقات التجارية الواسعة التي تربط ماسك ببكين، بحسب "أكسيوس".

ونشأ التوتر بعد أن كان ماسك قد أثار استياء بعض المسؤولين بسبب ظهوره المتكرر في البيت الأبيض، فضلاً عن منشوراته المتقلبة على وسائل التواصل الاجتماعي. إلا أن ترامب كان لديه تحفظات كبيرة تجاه مشاركة ماسك في مسائل تتعلق بالأمن القومي، خاصة مع خلفيته الاقتصادية في الصين.

وذكر مسؤول بارز في البيت الأبيض أن ترامب كان قد أمر شخصيًا بإلغاء تلك الإحاطة قائلاً: "ما الذي يفعله إيلون هناك بحق الجحيم؟ تأكدوا من أنه لن يحضر". وأكد المصدر أن ترامب رغم تقديره لماسك، فإن هناك حدودًا لا يمكن تجاوزها في هذا السياق، خصوصًا مع ما يُعتبر صلة مباشرة لماسك بالصين، ما جعل الإحاطة ذات حساسية بالغة.

وكان من المفترض أن يحضر ماسك الإحاطة يوم 21 مارس، والتي كان من المفترض أن تناقش استراتيجيات عسكرية في حالة نشوب صراع مع الصين. لكن بعد أن نشر ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" منشورًا يكذب فيه التقارير الصحفية التي تقول إن الإحاطة كانت ستتناول الصين، تم تعديل خطة الإحاطة على الفور، بحسب "أكسيوس".

ومع ذلك، حضر ماسك إحاطة أخرى في نفس اليوم في البنتاجون، ولكن دون أن يتم تناول موضوع الصين.

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ترامب الرئيس الأمريكي إيلون ماسك
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