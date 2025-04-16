إعلان

جيش الاحتلال يعلن استهداف عنصرًا من قوة الرضوان في لبنان

03:17 م الأربعاء 16 أبريل 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أعلن المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، أن طائرة مسيرة استهدفت صباح اليوم عنصرًا من قوة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني في بلدة قنطرة جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتله.

وفي المقابل، أكدت وزارة الصحة اللبنانية سقوط شهيد نتيجة ضربة جوية استهدفت سيارة في وادي الحجير، نتيجة عدوان إسرائيلي جديد.

كما أشارت إلى أن أحد المصابين في غارة سابقة على بلدة عيترون، وهو فتى يبلغ من العمر 17 عامًا، قد فارق الحياة متأثرًا بجروحه، ليرتفع عدد الشهداء إلى اثنين في تلك الغارة.

وأضاف البيان أن إحدى الغارات استهدفت أيضًا مركز كشافة الرسالة في بلدة طيرحرفا، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والمعايير الإنسانية، وفق تعبير الوزارة.

ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، إلا أن إسرائيل تواصل تنفيذ عمليات عسكرية بشكل شبه يومي على مناطق في الجنوب اللبناني، تقول إنها موجهة ضد أهداف تابعة لحزب الله.

وأفادت الأمم المتحدة أن الهجمات الإسرائيلية أودت بحياة ما لا يقل عن 71 مدنيًا منذ إعلان التهدئة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة