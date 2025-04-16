مسؤول أوكراني: محادثات صفقة المعادن مع أمريكا تشهد تقدمًا كبيرًا

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أوليكسي كوليبا، أن محادثات صفقة المعادن مع الولايات المتحدة تشهد تقدمًا كبيرًا.

وقال كوليبا، إن اتفاق صفقة المعادن بين كييف وواشنطن سيحتاج إلى تصديق البرلمان الأوكراني.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "بلومبرج" نقلًا عن مصادرها، بأن الولايات المتحدة خففت مطالبها تجاه أوكرانيا حول سداد كييف قيمة المساعدات العسكرية.

وقالت الوكالة، إنه في أعقاب جولة مفاوضات عُقِدت الأسبوع الماضي في واشنطن، خفضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديرها لحجم المساعدات التي قدمتها لكييف منذ بدء الهجوم الروسي الشامل في فبراير 2022، من 300 مليار دولار إلى نحو 100 مليار دولار، وهو رقم يتسق تقريبًا مع تقديرات أوكرانيا التي تتجاوز 90 مليار دولار.

ويسعى ترامب إلى إبرام اتفاق مع أوكرانيا يشمل تقاسم أرباح الاستثمارات المستقبلية في قطاعات مهمة مثل المعادن والبنية التحتية. إذ ترى واشنطن أن ذلك يعتبر تعويضًا عن عشرات المليارات من الدولارات التي قدمتها على شكل مساعدات عسكرية وإنسانية في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

ويتضمن الاتفاق منح الولايات المتحدة أولوية الحصول على الأرباح التي سيتم تحويلها إلى صندوق خاص لإعادة الإعمار، تتولى واشنطن مهمة الإشراف عليه. بينما تسعى كييف للحصول على شروط أكثر إنصافًا، وترفض الاعتراف بالمساعدات الأمريكية السابقة كديون واجبة السداد.

وكان وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت، قال أول أمس الاثنين ، إن أوكرانيا قدمت مقترحًا مضادًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإن المباحثات لا تزال جارية. مضيفًا "نحن قريبون جدًا، وربما يتم توقيع الاتفاق هذا الأسبوع".