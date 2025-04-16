روسيا تطلب من أمريكا السماح بشراء طائرات بوينج بأموال الأصول المجمدة

موسكو - (د ب أ)

طلبت روسيا من الولايات المتحدة السماح لها بشراء طائرات من شركة بوينج بأموال أصول الدولة المجمدة وقيمتها مليارات الدولارات بمجرد التوصل لوقف إطلاق نار في أوكرانيا، بحسب مصدر مطلع في موسكو على المسألة.

وفي حين أن الطلب ليس شرطا للموافقة على هدنة، تدرك روسيا أن الأصول المجمدة لا يمكن أن تستخدم لشراء الطائرات دون وجود وقف لإطلاق النار، بحسب ما قاله المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته وهو يناقش مسائل داخلية.

وقد يكون الاتفاق الذي يسمح بشراء الطائرات، جزءا من تخفيف العقوبات في حال التوصل لوقف القتال، وفق ما نشرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي براين هيوز "الولايات المتحدة لن تناقش أي التزامات اقتصادية حتى التوصل لوقف لإطلاق النار"، وذلك ردا على طلب بالتعقيب على ما إذا كانت روسيا تسعى لشراء طائرات بوينج.

ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعقيب.

كما لم يرد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على الفور، على طلب بالتعقيب. ورفضت بوينج أيضا التعقيب.

وطلبت روسيا علانية أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على ناقلها الجوي الوطني أيروفلوت والسماح باستئناف الرحلات المباشرة بين البلدين. ولم ترد الولايات المتحدة على هذا المقترح علانية. وأغلقت بوينج عملياتها الروسية بما في ذلك مركز هندسي كبير، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.