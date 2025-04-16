ترامب: جامعة هارفارد لم تعد مكانًا لائقًا للتعليم وينبغى ألا تتلقى تمويلًا فيدراليًا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جامعة هارفارد، لم تعد مكانا لائقا للتعليم وينبغي ألا يتم إدراجها في أي قائمة من أعظم جامعات العالم، مشيرًا إلى أنها ضلت طريقها ووظفت جميع اليساريين المتطرفين الحمقى.

وأضاف "ترامب" في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن جامعة هارفارد تعلم الكراهية والغباء وينبغي ألا تتلقى تمويلا فيدراليا بعد الآن.

وكانت إدارة ترامب قد جمدت تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار كان مخصصًا للجامعة، وذلك بعد رفض الأخيرة الانصياع لطلبات الرئيس في عدد من سياسات الجامعة وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وجاء القرار على خلفية رفض هارفارد إجراء تغييرات جذرية في سياساتها الداخلية، شمل مطالب بإنهاء برامج التنوع والتعددية، وتعزيز التعاون مع سلطات الهجرة، فضلًا عن مراجعة نهجها في قبول الطلاب وتوظيف الكوادر الأكاديمية.

ومن جانبها أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أمس الثلاثاء، أن الجامعة يجب أن تعتذر للرئيس ترامب بسبب معاداتها للطلاب الأمريكيين اليهود.