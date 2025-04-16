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حماس: أي مساس بوضع المسجد الأقصى لعب بالنار ومقدمة لانفجار شامل

02:00 م الأربعاء 16 أبريل 2025

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي

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وكالات

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ومستوطنين باحات الأقصى، قائلة إنه "يأتي في إطار سياسة عدوانية ممنهجة تستهدف تهويد المسجد".

وقالت الحركة، إن اقتحام بن غفير ومستوطنين باحات الأقصى انتهاك صارخ لقدسيته وخرق سافر للقوانين الدولية والقرارات الأممية.

وأكدت حماس، أن أي مساس بوضع المسجد الأقصى التاريخي والقانوني لعب بالنار ومقدمة لانفجار شامل يتحمل الاحتلال تبعاته، داعية الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى لإفشال محاولة فرض وقائع احتلالية بالقوة.

كما دعت حماس العالمين العربي والإسلامي لتحمل مسؤولياتهما في حماية المسجد الأقصى من خطر التهويد.

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إيتمار بن غفير حركة المقاومة الإسلامية حماس المسجد الأقصى
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