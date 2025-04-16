الإعلام الحكومي بغزة: القطاع دخل مرحلة الانهيار الإنساني

وكالات

قال مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة، إن القطاع دخل مرحلة الانهيار الإنساني، محذرًا من خطر وفيات جماعية بسبب تفاقم الجوع وتوقف المخابز ومحطات المياه وخروج مستشفيات عن الخدمة.

وذكر المكتب أن "ما يجري في القطاع ليس أزمة عابرة بل جريمة تجويع منظمة ترتقي إلى جرائم الحرب وسط صمت دولي".

وطالب الإعلام الحكومي بغزة بتحرك دولي عاجل لوقف الإبادة والضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار وفتح المعابر، كما طالب بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية والوقود دون قيود.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أعلن اليوم الأربعاء، أن الاحتلال لا يخطط لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة، قائلًا: "لا أحد في الظروف الحالية يريد إدخال مساعدات إلى غزة".

وأوضح كاتس، أن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة إحدى أدوات الضغط المركزية على حركة حماس، مشيرًا إلى أن مئات الآلاف من سكان غزة خرجوا من أماكنهم "وجرى ضم أراض في القطاع إلى المنطقة العازلة".