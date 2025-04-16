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معاريف: دفعات السلاح الأمريكي وصلت إلى إسرائيل

01:42 م الأربعاء 16 أبريل 2025

السلاح الأمريكي

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وكالات

نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مسؤول بالصناعات الدفاعية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم من الولايات المتحدة مؤخرًا دفعة من القنابل الخارقة للتحصينات يزن بعضها 1.5 طن.

وقال المسؤول، اليوم الأربعاء، إن دفعات السلاح الأمريكي وصلت إلى إسرائيل لملء مخازن الطوارئ لسلاح الجو.

وأفادت "معاريف"، أمس الثلاثاء، بأن الدفعة تحتوي على أكثر من ثلاثة آلاف قطعة ذخيرة لسلاح الجو، ضمن الاستعداد لعمليات عسكرية موسعة في قطاع غزة، واحتمال مواجهة عسكرية مع إيران.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل ستحصل أيضًا على أكثر من 10 آلاف قطعة سلاح جوي إضافي تشمل صواريخ وذخائر موجهة، تم تجميدها خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وعقب تولي دونالد ترامب تم رفع التجميد عنها.

وكانت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، قد أعلنت أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقات أسلحة لإسرائيل بقيمة 7.41 مليار دولار، تشمل بيع قنابل موجهة ومعدات عسكرية متطورة، في إطار دعم قدرات الاحتلال الدفاعية.

وتأتي التعزيزات الأمريكية في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد نحو 51 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 116 ألف آخرين، منذ أكتوبر 2023.

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