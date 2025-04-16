(وكالات)

أعلنت طهران، اليوم الأربعاء، تمسكها بموقفها الثابت إزاء برنامجها النووي، قائلة على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي إن ملف تخصيب اليورانيوم "غير قابل للتفاوض"، وذلك قبيل جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة مقرر عقدها في العاصمة العُمانية.

وفي تصريحات أعقبت اجتماعًا حكوميًا في طهران، شدد عراقجي على أن إيران "لن تتنازل عن حقها السيادي في تخصيب اليورانيوم تحت أي ظرف"، منتقدًا ما وصفه بـ"التصريحات المتضاربة" الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين، والتي قال إنها "تعرقل فرص التوصل إلى اتفاق وتزيد من تعقيد المسار التفاوضي".

وأوضح الوزير الإيراني أن بلاده مستعدة لحوار جاد "إذا ما قدمت واشنطن مواقف واقعية وبناءة"، مشيرًا إلى أن بلاده تحكم على الطرف الآخر من خلال سلوكه داخل قاعات التفاوض، وليس من خلال التصريحات الإعلامية.

وفي تطور متصل، أعلن عراقجي عن زيارة مرتقبة إلى موسكو، سيحمل خلالها رسالة خطية من المرشد الأعلى علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دون أن يكشف عن مضمون الرسالة، ما يفتح الباب أمام تكهنات حول تنسيق محتمل بين الحليفين بشأن الملف النووي أو قضايا إقليمية أخرى.

في المقابل، جددت واشنطن رفضها لأنشطة إيران النووية، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إيران "لا ينبغي أن تمتلك سلاحًا نوويًا، ولا أن تواصل أي برنامج يسمح بتخصيب اليورانيوم"، مشيرًا إلى أن أي تقدم نووي إيراني يُعد "تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي".

