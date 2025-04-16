الأردن يكشف تفاصيل جديدة في قضية "خلية الفوضى"

(وكالات)

أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، اليوم الأربعاء، استكمال كافة الإجراءات القانونية بحق مجموعة من الموقوفين في قضايا أمنية خطيرة تم الإعلان عنها مؤخرًا تحت اسم "خلية الفوضى"، وإحالتهم رسميًا إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.

وبحسب لائحة الاتهام، يواجه المتهمان عبد الله هشام ومعاذ الغانم اتهامات بجناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها لأغراض غير مشروعة، فيما وُجهت للمتهم محسن الغانم تهمة التدخل في تصنيع الأسلحة، وذلك استنادًا إلى قانون منع الإرهاب. كما أُسند للثلاثة تهمة إضافية تتعلق بـالإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وفي قضية منفصلة تتعلق بمشروع تصنيع طائرات مسيرة، وُجهت تهمة مشابهة تتعلق بتهديد الأمن العام لكل من: علي قاسم وعبد العزيز هارون وعبد الله الهدار وأحمد خليفة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

أما في ما يُعرف بـ"قضيتي التجنيد"، فقد أُسندت نفس التهم الأمنية إلى خمسة متهمين هم: خضر عبد العزيز، أيمن عجاوي، محمد صالح، مروان الحوامدة، وأنس أبو عواد.

وفي تطور آخر، لا تزال قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية مهربة من الخارج، إضافة إلى إخفاء صاروخ في إحدى ضواحي العاصمة عمان، قيد النظر أمام محكمة أمن الدولة، وقد وصلت إلى مرحلة تقديم البينات الدفاعية، فيما يواجه أربعة متهمين المحاكمة في هذه القضية الحساسة.

وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، قد أعلن أمس الثلاثاء عن اعتقال 16 شخصًا متورطين في قضايا تهدف، بحسب السلطات، إلى المساس بالأمن الوطني وزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى داخل المملكة.