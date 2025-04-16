ترامب: سأحضر اجتماع اليوم مع فريق التفاوض الياباني بشأن الرسوم الجمركية

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اليابان ستأتي اليوم للتفاوض بشأن التعريفات الجمركية وتكلفة الدعم العسكري، مشيرًا إلى أنه سيحضر اجتماع اليوم مع اليابان إلى جانب وزيري الخزانة والتجارة.

وفي وقتٍ سابق من أبريل الجاري، قال ترامب، إن اليابان أرسلت إلى الولايات المتحدة فريقًا للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية، موضحًا أن دول عدة حول العالم تتحدث إلى واشنطن في هذا الشأن.

ويوم 2 أبريل الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسومًا جمركية على معظم دول العالم بنسب مختلفة تتراوح بين 10% و49%، منها اليابان بنسبة 24% على وارداتها.