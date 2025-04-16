مجزرة جديدة في شمال غزة.. عشرة شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي

(وكالات)

استشهد عشرة فلسطينيين على الأقل، وأصيب عدد آخر، اليوم الأربعاء في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا سكنيًا شمال قطاع غزة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية أن الغارة أسفرت عن وقوع عدد من الجرحى، في حين أظهرت صور بثتها وسائل إعلام فلسطينية مشاهد الدمار الكبير في محيط الموقع المستهدف، شرقي مدينة غزة، حيث جرت عمليات إجلاء للضحايا تحت أنقاض المنازل.

في المقابل، اكتفى جيش الاحتلال بالقول إنه "يحقق في صحة التقارير"، وذلك في أعقاب الضربة التي وقعت ليلًا، في الوقت الذي تواصل فيه القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة من القطاع.

وكان جيش الاحتلال قد أطلق، نهاية الأسبوع الماضي، عملية عسكرية جديدة في المنطقة، معلنًا عن سعيه لتوسيع ما وصفه بـ"المنطقة الأمنية"، داعيًا السكان الفلسطينيين إلى إخلاء منازلهم وسط مخاوف من تصعيد جديد.

وفي تصريح له، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الجيش سيواصل السيطرة على أجزاء كبيرة من غزة، تمهيدًا لتحويلها إلى "مناطق أمنية إسرائيلية"، في خطوة اعتبرها مراقبون تهدف إلى فرض أمر واقع جديد على الأرض.

وتأتي هذه التطورات بينما تواصل إسرائيل استخدام ما تسميه "الضغط العسكري" كورقة تفاوضية لإطلاق سراح ما تبقى من الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن عدد الأسرى المتبقين لدى حركة حماس يبلغ 59 شخصًا، يُعتقد أن 24 منهم فقط لا يزالون على قيد الحياة.