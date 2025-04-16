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الكويت تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف الأردن

12:17 م الأربعاء 16 أبريل 2025

الكويت

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الكويت - (د ب أ )

أعربت الكويت اليوم الأربعاء عن إدانتها واستنكارها للمخططات الإرهابية التي كانت تستهدف المساس بالأمن الوطني في المملكة الأردنية.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية ، في بيان صحفي اليوم :"جددت الكويت رفضها لكافة أنواع العنف والإرهاب وكل ما من شأنه نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار".

وأضافت أنه "في الوقت الذي تشيد فيه دولة الكويت بيقظة أجهزة الأمن الأردنية ونجاحها في إحباط تلك المخططات الإرهابية، لتؤكد وقوفها إلى جانب الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية في كل ما يتخذونه من إجراءات في حفظ الأمن والاستقرار في المملكة".

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