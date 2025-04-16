الأونروا: نقص حاد في الأدوية بغزة يشكل تهديدًا خطيرًا لحياة المرضى

وكالات

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من أن النقص الحاد في الأدوية والإمدادات الطبية في قطاع غزة "يشكل تهديدًا خطيرًا على حياة المرضى".

وقالت الأونروا، إن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة كان بأكمله تحت الهجوم منذ بداية الحرب، مشددة على ضرورة رفع الحصار المستمر الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على القطاع وتجديد وقف إطلاق النار.

وفي السياق ذاته، قالت منظمة أطباء بلا حدود، في تقرير لها نُشر اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة "أصبح مقبرة جماعية للفلسطينيين وللذين يساعدونهم".

وأضافت المنظمة "مع استئناف القوات الإسرائيلية وتوسيعها لهجومها العسكري، منذ 18 مارس الماضي، جوًا وبرًا وبحرًا على قطاع غزة، متسببةً في تهجير السكان قسرًا ومنع وصول المساعدات الأساسية عمدًا، تُدمر حياة الفلسطينيين مرة أخرى بشكل ممنهج".

ودعت أطباء بلا حدود، السلطات الإسرائيلية إلى "رفع الحصار اللاإنساني والقاتل عن غزة فورًا، وحماية أرواح الفلسطينيين والعاملين في المجالين الإنساني والطبي"، كما دعت جميع الأطراف إلى استعادة وقف إطلاق النار والحفاظ عليه.