رئيسة وزراء الإيطالية تلتقي ترامب غدًا الخميس

روما - (د ب أ)

تلتقي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، غدًا الخميس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد أن أمضت شهورا وهي تعمل باتجاه هذه اللحظة المتمثلة في اجتماعها مع ترامب في البيت الأبيض وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تتصدر قضايا الدفاع وتخفيف الرسوم الجمركية اجتماع ميلوني وترامب، في البيت الأبيض غدا الخميس، وبين الاثنين نوع من التقارب الأيديولوجي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وحال نجحت ميلوني، من شأن ذلك أن يمثل نصرا دبلوماسيا كبيرا لرئيسة الوزراء ويضعها في مكانة عالية مع ألمانيا وفرنسا. ولكن هناك أيضا خطر أن تعود خالية الوفاض.

وقالت مصادر مطلعة إن المسؤولين الإيطاليين يدركون تأثير أفعال ترامب الغريبة على الاقتصاد والسياسة الخارجية، وقد أجروا استعدادات منذ يناير لاجتماع رئيسة الوزراء مع الرئيس الأمريكي، من وراء الكواليس، ويشكون أحيانا من أن البيت الأبيض لم يصدر موعدا محددا.

وصُدمت ميلوني ودائرتها سرا من بعض تصريحات ترامب منذ تنصيبه، ومن بينها تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن بعض الدول "تتملقه" في محاولة للتفاوض على طريقه لتجنب رسومه الجمركية، والتي صدرت بعد ساعات قليلة من تأكيد زيارتها لواشنطن.

ورغم ذلك، فإن نبرة ميلوني العلنية تتسم بالاحترام.

وكان أقصى انتقاد وجهته لترامب هو أن الرسوم الجمركية التي فرضها بنسبة 10 % تقريبا على الصادرات الإيطالية لبلاده "خطأ"، ودعت إلى مفاوضات واقترحت أن الرد بالمثل قد يأتي بنتائج عكسية.

وخلال زيارتها، تعتزم ميلوني اقتراح إزالة متبادلة لأغلب الرسوم على المنتجات الصناعية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.