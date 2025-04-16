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الداخلية السورية: القبض على متورط بارتكاب جرائم حرب

11:37 ص الأربعاء 16 أبريل 2025

وزارة الداخلية السورية

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وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، أن إدارة الأمن العام في مدينة اللاذقية تمكنت، عقب عملية أمنية، من إلقاء القبض على العميد سالم داجستاني، الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، والمتورط في ارتكاب جرائم حرب، وفق ما أفادت به الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا".

وقالت "سانا"، إن داجستاني شغل سابقًا مناصب عدة، منها رئيس قسم التحقيق في سجن صيدنايا "سئ السمعة"، ورئيس اللجنة الأمنية في منطقة الغوطة الشرقية.

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وزارة الداخلية السورية الأمن العام في اللاذقية عملية أمنية القبض على العميد سالم داجستاني
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