تاس: الدوما الروسي يصدق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران

وكالات

أفادت وكالة تاس الروسية، اليوم الأربعاء، بأن مجلس الاتحاد الروسي (الدوما) يصدق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع وإيران.

وأقر مجلس الدوما الروسي، في 8 أبريل الجاري، معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وفي وقتٍ سابق، ذكر رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، أن الاتفاقية التي وقعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان ستعزز العلاقات بين البلدين سواء من حيث التعاون الثنائي أو تنسيق الإجراءات بشأن القضايا الدولية.

وقال إن "الوثيقة تولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز التعاون البرلماني الدولي، بما في ذلك في إطار المنظمات البرلمانية الدولية ولجنة التعاون بين مجلس الدوما ومجلس الشورى الإسلامي في إيران".

وفي 17 يناير الماضي، وقع بوتين وبزشكيان في العاصمة الروسية موسكو، على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، التي تهدف إلى استبدال الاتفاقية الحالية التي تم توقيعها في عام 2001 حول أسس العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران.