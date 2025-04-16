وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نخطط لإدخال مساعدات إلى غزة

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، "لا نخطط لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة، ومن المؤسف أن هناك من يحاول تضليل الرأي العام"، مضيفًا "لا أحد في الظروف الحالية يريد إدخال مساعدات إلى غزة".

وأوضح كاتس، أن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة إحدى أدوات الضغط المركزية على حركة حماس، مشيرًا إلى أن مئات الآلاف من سكان غزة خرجوا من أماكنهم "وجرى ضم أراض في القطاع إلى المنطقة العازلة".

وأضاف "سياستنا في غزة هي بذل كل جهد ممكن لإعادة جميع الأسرى وفق مخطط المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووقف المساعدات الإنسانية وإيجاد طريقة أخرى لتوزيعها، والاستهداف المستمر لعناصر حركة حماس".

وحذّر وزير الدفاع الإسرائيلي من أنه "إذا استمرت حماس في تعنتها، ستتوسع العملية وتنتقل إلى مراحل أخرى"، مؤكدًا أن جيش الاحتلال لا ينسحب من المناطق التي يتم السيطرة عليها في قطاع غزة.