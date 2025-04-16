وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن ضم أراض في قطاع غزة

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن مئات الآلاف من سكان غزة خرجوا من أماكنهم "وجرى ضم أراض في القطاع إلى المنطقة العازلة".

وأضاف كاتس، "سياستنا في غزة هي بذل كل جهد ممكن لإعادة جميع الأسرى وفق مخطط المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووقف المساعدات الإنسانية وإيجاد طريقة أخرى لتوزيعها، والاستهداف المستمر لعناصر حركة حماس".

وحذّر وزير الدفاع الإسرائيلي من أنه "إذا استمرت حماس في تعنتها، ستتوسع العملية وتنتقل إلى مراحل أخرى"، مؤكدًا أن جيش الاحتلال لا ينسحب من المناطق التي يتم السيطرة عليها في قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق من أبريل الجاري، قال كاتس، إن "غزة ستصبح أصغر حجمًا وأكثر عزلة وسيضطر المزيد والمزيد من سكانها للنزوح من مناطق القتال"، متوعدًا حماس بمزيد من التصعيد إذا رفضت الموافقة على صفقة إطلاق سراح الأسرى، قائلًا: "إذا رفضت؛ فإن هجومنا على غزة سيشتد".