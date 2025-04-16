بن غفير: يجب القضاء على حماس وتدمير قدراتها

وكالات

جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، دعوته للقضاء على حركة حماس، قائلًا "يجب القضاء على حماس وتدمير قدراتها وقصف المواد الغذائية وتدمير المولدات لقطع الكهرباء عنهم نهائيًا".

وزعم بن غفير أنه "لو كان القرار بيدي لعاد الأسرى من غزة منذ زمن بعيد". ولا يزال 59 أسيرًا إسرائيليًا محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وتابع الوزير الإسرائيلي المتطرف: "آمل أن تكون جميع الجهات في الولايات المتحدة قد أدركت الخطر الذي تمثله إيران"، مضيفًا "إيران تشكل خطرًا على الولايات المتحدة تماما كما على إسرائيل وهي تهددنا جميعًا".