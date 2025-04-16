الرئيس الصيني يروج للتجارة الحرة خلال جولته بجنوب شرق آسيا

بانكوك - (أ ب)

يروج الرئيس الصيني شي جين بينج، للتجارة الحرة خلال الجولة التي يقوم بها في جنوب شرق آسيا هذا الأسبوع، ويُظهر بلاده كمصدر "للاستقرار واليقين".

وكان الرئيس الفيتنامي لونج كونج، استقبل نظيره الصيني في هانوي أمس الأول الاثنين، بحفاوة بالغة.

ووصل شي إلى العاصمة الماليزية، كوالالمبور، في وقت لاحق أمس الثلاثاء، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، ومن المقرر أن يختتم جولته بزيارة كمبوديا.

وفي هانوي، التقى شي بالأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي، تو لام، حيث قال إن البلدين "جلبا إلى العالم استقرارا ويقينا ثمينين" في ظل "عالم مضطرب". كما زار ضريح هو تشي مينه، مؤسس الحزب الشيوعي الفيتنامي.

ووقعت الصين وفيتنام سلسلة من مذكرات التفاهم بشأن التعاون في سلاسل التوريد ومشروع سكة حديد مشترك، كما وعد شي بقدر أكبر من وصول الصادرات الزراعية الفيتنامية إلى الصين، على الرغم من عدم الإعلان عن سوى تفاصيل قليلة بشأن الاتفاقيات.