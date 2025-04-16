خطيب الأقصى: استباحة الأقصى والحرم الإبراهيمي رسالة خطيرة

وكالات

قال خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، إن استباحة آلاف المستوطنين للأقصى واقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للحرم الإبراهيمي "رسالة خطيرة"، محملًا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدنيس الأقصى والحرم الإبراهيمي.

وذكر الشيخ عكرمة صبري، أن المستوطنون يستفزون المصلين المسلمين في القدس والمسجد الأقصى، مشيرًا إلى أن الاحتلال والمستوطنون تجاوزوا الخطوط الحمراء بإقامة طقوس تلمودية بالأقصى.

وأضاف أن الاحتلال يحول القدس لثكنة عسكرية ويشدد حصاره على أبواب الأقصى، كما يضيق الخناق على المسلمين في المسجد الأقصى.

وأكد أن إجراءات الاحتلال عدوانية "لا نعترف بها ولن تكسبه أي حق في الأقصى"، داعيًا الفلسطينيين في الداخل المحتل لشد الرحال إلى الأقصى.

وقال خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، إن تجاوزات الاحتلال اعتداء على الأقصى وعلى صلاحيات الأوقاف الإسلامية.