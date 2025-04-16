استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 13 أخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في غزة



وكالات

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب 13 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع النفق شرقي مدينة غزة.

واستشهد 3 أشخاص وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الشعف بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وأظهر مقطع فيديو جهود طواقم الدفاع المدني وهي تمنع تمدد نيران هائلة نشبت فجر اليوم في طابق ثاني من منزل مكون من ثلاثة طوابق في شارع يافا بمنطقة التفاح.

وفي شمال القطاع، قالت مصادر طبية، إنه تم استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين في قصف طائرات إسرائيلية منزلا بمنطقة جباليا النزلة.

ووسط القطاع: استهدف قصف مدفعي إسرائيلي شمال غربي مخيم النصيرات فجر اليوم الأربعاء.

وفي جنوب القطاع: أصيب عددا من الأشخاص جراء إلقاء طائرة "كواد كابتر" إسرائيلية قنابل تجاه مجموعة من المواطنين في شارع البحر بمواصي خان يونس.

وقامت وحده الإسعاف والطوارئ لوزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني بإجلاء إصابتين جراء استهداف بارجة إسرائيلية مركب الصيادين في عرض البحر غرب مواصي خان يونس وتم نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار بشكل كثيف شرق بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، كما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه صوب مدينة رفح.

من جهته، قال مسؤول المستشفيات الميدانية في قطاع غزة مروان الهمص، فقدنا في هذه الحرب أجهزة ومستلزمات وقدرات طبية، بحوالي 99% من خدمة القسطرة العلاجية والقلب المفتوح.

وتابع: فقدنا 83% من خدمة العظام وهو التخصص الأكثر أهمية وطلبا في الحرب، وفقدنا 73% من خدمة الجراحة العامة بفقدان كل المستلزمات الطبية، وفقا لروسيا اليوم.