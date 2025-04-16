ترامب يُرسل روبيو وويتكوف إلى باريس.. هل لبحث وقف إطلاق النار بأوكرانيا؟



وكالات

أعلنت صحيفة "بوليتيكو"، أنه من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، باريس، لبحث وقف إطلاق النار في أوكرانيا والتوترات التجارية مع الصين.

ومن المقرر أن يجتمع ويتكوف بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينما يجري روبيو محادثات مع نظيره الفرنسي، وزير الخارجية جان-نويل بارو.

وقال مسؤول أمريكي، إن روبيو سيبدأ زيارته في باريس هذا الأسبوع قبل أن يتوجه إلى القارة الإفريقية، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد مسؤول آخر مطلع على ترتيبات الزيارة، أن الجانبين سيناقشان ملفات أوكرانيا وإيران، إلى جانب العلاقات التجارية، في ظل تصاعد التوترات بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية.

يأتي لقاء ماكرون بالمبعوث الأمريكي بعد أيام فقط من اجتماع ويتكوف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، في محاولة لإحياء محادثات وقف إطلاق النار في أوكرانيا، والتي شهدت جمودا في الأسابيع الأخيرة.

واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن اللقاء في موسكو يُعد "خطوة إضافية ضمن مسار التفاوض من أجل وقف إطلاق النار"، على الرغم مما وصفته بـ"إحباط" ترامب من وتيرة التقدم.

ويواصل ماكرون جهوده لقيادة المبادرة الأوروبية الهادفة لتوفير ضمانات أمنية لكييف، تشمل نشر قوة أوروبية تُعرف باسم "قوة التطمين" داخل الأراضي الأوكرانية في حال التوصل إلى هدنة.

وتُعدّ هذه الزيارة أول حضور لمسؤولين أميركيين رفيعي المستوى إلى فرنسا منذ مشاركة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في قمة للذكاء الاصطناعي استضافتها باريس في فبراير الماضي.

ومن المتوقع أن تحظى مسألة الرسوم الجمركية بحضور بارز على جدول أعمال المحادثات، خاصة بعد أن وصف ماكرون تعليق ترامب لأكثر الرسوم الجمركية صرامة لمدة 90 يومًا بأنه يمثل فقط "هدنة هشة" في التوترات التجارية.