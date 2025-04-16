الرئيس الإيطالي يخضع لعملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب



وكالات

أعلنت مصادر طبية، أنه من المقرر أن يخضع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لعملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب.

وسيجرى التدخل الطبي في مستشفى سانتو سبيريتو في العاصمة الإيطالية روما.

وقد تم التخطيط له منذ فترة، فيما وصفت الحالة الصحية للرئيس 83 عاما، بأنها جيدة، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وأكد مكتب الرئاسة الإجراء، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، ولم يُكشف عن موعد محدد للعملية الجراحية.

ويعد ماتاريلا الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2015 من بين أقدم رؤساء الدول في أوروبا من حيث مدة الخدمة.

وكان ماتاريلا نائبا في مجلس النواب الإيطالي لمدة 25 عاما وتقلد عدة مناصب وزارية من بينها وزير التعليم من 1989 إلى 1990، ووزير الدفاع من 1999 إلى 2001.