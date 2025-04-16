جيش الاحتلال يهاجم بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" جنوب لبنان



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته هاجمت بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان اليوم الأربعاء: "هاجمت قوات جيش الدفاع يوم أمس بنية تحتية إرهابية تابعة لـ"حزب الله" الإرهابي في منطقة جنوب لبنان"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف البيان: "يستغل "حزب الله" بشكل سخيف بنى تحتية مدنية لأغراض إرهابية ويستخدم سكان لبنان دروعا بشرية".

وأشار إلى أن جيش الدفاع سيعمل ضد محاولات "حزب الله" لإعادة إعمار قدراته أو التموضع عسكريا تحت غطاء مدني.

وأمس الثلاثاء كان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استهدف قائد فرقة وحدة العمليات الخاصة في "حزب الله" في بلدة عيترون جنوب لبنان.

وقال الجيش: "هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي قائد فرقة وحدة العمليات الخاصة لحزب الله، في منطقة عيترون في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتله".

ويأتي ذلك في إطار سلسلة من الاعتداءات المتواصلة التي يشهدها الجنوب اللبناني يوميا، في خرق واضح للقرار 1701.