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ترامب: انخفاض أسعار المنتجات بما فيها البنزين بعد فرض الرسوم الجمركية

06:30 ص الأربعاء 16 أبريل 2025

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أسعار جميع المنتجات، بما فيها البنزين والبقالة، تنخفض مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية قياسية.

وأضاف في منشور على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي، أن معدل التضخم في الولايات المتحدة ينخفض، دون الكشف عن أي بيانات محددة، وفقا لسكاي نيوز.

وأظهرت بيانات حكومية أمريكية صدرت في العاشر من أبريل انخفاضا غير متوقع في أسعار المستهلك في مارس.

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