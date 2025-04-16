بسبب تسريب معلومات.. إيقاف مستشار في البنتاجون عن العمل



وكالات

قال مسؤول أمريكي، إنه تم إيقاف مستشار رفيع لوزير الدفاع الأمريكي عن العمل في سياق التحقيقات في تسريب معلومات حساسة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه، أنه تم إيقاف دان كولدويل، أحد كبار مستشاري وزير الدفاع بيت هيجسيث بسبب "الكشف غير المرخص له" للمعلومات.

وأشار إلى أن التحقيقات في التسريب لا تزال مستمرة، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن دان كولدويل، العسكري المتقاعد الذي خدم في العراق، معروف بمواقفه المؤيدة لبقاء القوات الأمريكية ضمن حدود الولايات المتحدة والانسحاب من أوروبا، إضافة إلى تشكيكه في جدوى المساعدات العسكرية لأوكرانيا وانتقاداته للتدخل الأمريكي في العراق.

واتخذ البنتاجون موقفا صارما تجاه التسريبات، إذ طالبت مذكرة لرئيس كوادر البنتاجون جو كاسبر، مؤرخة في 21 مارس الماضي، بالتحقيق في "التسريبات الأخيرة للمعلومات الخاصة بالأمن القومي التي تشمل الاتصالات الحساسة".ء