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المساهمة الـ9.. اليابان تُخصص 3 ملايين يورو لإعادة إعمار سوريا

03:09 ص الأربعاء 16 أبريل 2025

إعمار سوريا

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وكالات

أعلنت السفارة اليابانية في دمشق، عن تقديمها مساهمة مالية جديدة بقيمة 3 ملايين يورو لصندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا، وهي المساهمة التاسعة منذ تأسيس الصندوق.

أكد القائم بالأعمال والمنسق الخاص لسوريا أكيهيرو تسوجي على منصة "إكس": "سنواصل التزامنا الراسخ بتعزيز الاستقرار والصمود في سوريا، ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا للشعب السوري عبر تعزيز جهود التعافي والتنمية"، وفقا لروسيا اليوم.

وتم إنشاء صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا عام 2013 من قبل ألمانيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، وهو صندوق استئماني متعدد المانحين يمول مشاريع إعادة تأهيل وترميم الخدمات الأساسية داخل سوريا.

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