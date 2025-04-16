ترامب: لا يعجبنا تأثير الصين على إدارة قناة بنما



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تأثير الصين على إدارة قناة بنما "لا يعجب" الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل مع بنما حاليا في هذا الشأن.

وأضاف ترامب: "لا يعجبنا كيف تدار قناة بنما، ولا يعجبنا التأثير الصيني"، وفقا لروسيا اليوم.

تابع: "عندما نظرنا إلى ذلك قبل سنة، فإن كل علم تقريبا وكل شيء كان مكتوبا باللغة الصينية، وقلت إننا لم نسلمها للصين، بل سلمناها لبنما".

واعتبر ترامب أن الولايات المتحدة كان يجب ألا تسلم السيطرة على القناة لبنما، مضيفا: "نحن نعمل مع بنما الآن، ونحن سنحدد ماذا سنفعل في هذا الشأن".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن عزمه استعادة السيطرة الأمريكية على قناة بنما، فيما رفضت سلطات بنما أي تدخل أمريكي، وشددت على أن القناة تعتبر ملكا لها.