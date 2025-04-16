ترامب: نركز على ترحيل القتلة من البلاد وتسهيل عودة الطيبين منهم



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يريد تقديم أموال وتذكرة طيران لأي مهاجر موجود في البلاد بشكل غير قانوني يختار "الترحيل الطوعي"، مع العمل على تسهيل عودة الطيبين منهم.

وقال ترامب، الذي خاض حملته الانتخابية متعهدا بتنفيذ عمليات ترحيل جماعي، إن إدارته تركز حاليا على ترحيل "القتلة" من البلاد.

وأشار إلى أنه سيطلق "برنامج ترحيل طوعي" لآخرين يقيمون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وفقا لروسيا اليوم.

ولم يقدم ترامب تفاصيل كثيرة عن الخطة أو توقيتها، لكنه قال: إن الولايات المتحدة ستوفر للمهاجرين تذكرة طيران ومبلغا ماليا.

وأضاف: "سنعطيهم مخصصا ماليا، سنعطيهم بعض المال وتذكرة طائرة، ثم سنعمل معهم، إذا كانوا جيدين، إذا أردنا عودتهم، سنعمل على إعادتهم بأسرع ما يمكن".

يذكر أن الولايات المتحدة قامت بترحيل أكثر من 200 مهاجر، اعتبرتهم السلطات الأمريكية عناصر عصابة "ترين دي أراغوا" الإجرامية الفنزويلية.

ووافقت السلفادور على استقبال هؤلاء المهاجرين ووضعهم في سجن شديد الحراسة على أراضي البلاد.