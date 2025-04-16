أول تعليق من المركز الأوروبي للزلازل على هزة أفغانستان.. ماذا قال؟

وكالات

قال المركز الأوروبي لرصد الزلازل، إن قوة الزلزال الذي ضرب أفغانستان فجر اليوم 5.6 درجات، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وضرب زلزال قوي منطقة هندو كوش في أفغانستان، بقوة 6.1 درجة، وذلك وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وتشهد أفغانستان زلازل بشكل متكرر خصوصًا في منطقة هندو كوش الواقعة قرب نقطة التقاء الصفيحتين التكتونيتين الأوراسية والهندية.

وقُتل نحو ألف شخص في سلسلة زلازال تراوحت قوتها بين 4,2 و6,3 درجات ضربت غرب أفغانستان.

وكان أقوى زلزال شهدته البلاد في السنوات الأخيرة وقع في العام 1998 وضرب ولايتي تخار وبدخشتان بشمال شرق البلاد وأسفر عن مقتل خمسة آلاف شخص.