30 غارة أمريكية تستهدف 4 محافظات في اليمن



وكالات

قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن 30 غارة أمريكية على الأقل استهدفت محافظات صعدة وعمران والحديدة والبيضاء في اليمن خلال الساعات الماضية.

وشهدت صعدة 13 غارة على مديريتي آل سالم وكتاف وشرقي المدينة، بينما استهدفت ضربات أمريكية مديرية حرف سفيان في عمران، وفقا لسكاي نيوز.

كما شهدت الحديدة أكثر من 15 غارة أمريكية تستهدف جزيرة كمران، وفي البيضاء تعرضت مديرية الزاهر للقصف.

والإثنين قالت جماعة الحوثي، المقربة من إيران، إن ضربات جوية أمريكية حول صنعاء أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة 29، وأعلنت أيضا إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "إم كيو 9 ريبر".

ومنذ بدء حملة الضربات الجوية الأمريكية المكثفة ضد الحوثيين قبل نحو شهر، قتل أكثر من 120 شخصا في اليمن وفقا لأرقام الضحايا التي نشرتها وزارة الصحة التابعة للحوثيين، الإثنين.

ولم تعلّق القيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن العمليات العسكرية في المنطقة، على الضربات، وهو ما يتماشى مع نهجها منذ حصلت على تفويض من البيت الأبيض بتنفيذ هجمات بشكل مستقل منذ بدء الحملة في 15 مارس.

كما لم توفر القوات الأمريكية أي معلومات عن الأهداف التي تم قصفها، رغم إعلان البيت الأبيض أن أكثر من 200 ضربة قد نفذت حتى الآن.

وتقول واشنطن إنها ترد على هجمات الحوثيين على سفن الشحن البحري في مياه الشرق الأوسط، وتلك المرتبطة بإسرائيل.