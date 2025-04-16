زيلينسكي للأمريكيين: لا يمكن لأحد سوانا أن يتحدث عن حدود أوكرانيا

كييف - (د ب أ)

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المفاوضين الأمريكيين في المحادثات مع روسيا من تقديم تنازلات لا يمكن القبول بها في الأجزاء المحتلة من أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته في مدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود اليوم الثلاثاء: "جميع الأراضي تنتمي إلى دولة أوكرانيا الموحدة".

وذكر الرئيس الأوكراني أن اتخاذ قرار بشأن التراب الوطني يقع على عاتق الشعب الأوكراني وحده.

وأضاف زيلينسكي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية: "إنكم تعلمون أن عدم الاعتراف بأي مناطق محتلة مؤقتا كمناطق روسية وليست أوكرانية، خط أحمر بالنسبة إلينا".

كما اتهم زيلينسكي الممثلين الأمريكيين بالتحدث في أمور خارجة عن نطاق اختصاصهم.