بيرو.. السجن 15 للرئيس الأسبق أولانتا هومالا وزوجته

بوينس آيريس - (د ب أ)

قضت محكمة اليوم الثلاثاء بسجن رئيس بيرو الأسبق أولانتا هومالا وزوجته نادين هيريديا 15 عاما على خلفية غسل أموال.

وخلصت محكمة إلى أن هومالا، الذي شغل منصب الرئيس من 2011 إلى 2016 قبل تبرعات غير مشروعة من شركة أعمال البناء البرازيلية "أودبريخت" والحكومة الفنزويلية خلال حملتي الانتخابات اللتين خاضهما في عامي 2006 و2011.

ولم يفز هومالا في انتخابات 2006 لكن تم انتخابه رئيسا في 2011، وكانت تعتبر زوجته صاحبة نفوذ قوي إبان ولايته.

يذكر أن جميع رؤساء بيرو على مدار الـ 25 عاما الماضية يواجهون مشكلات قانونية.