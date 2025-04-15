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رويترز: وضع نائب وزير الدفاع الأمريكي في إجازة إدارية بسبب فضيحة "سيجنال"

11:40 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

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وكالات

نقلت وكالة "رويترز"، عن مسئول أمريكي قوله، بإن دان كالدويل أحد كبار مستشاري وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أخرج من البنتاغون يوم الثلاثاء بعد تحديد هويته أثناء تحقيق في تسريبات بوزارة الدفاع.

وأوضح المسئول الأمريكي للوكالة، أن كالدويل وُضع في إجازة إدارية بسبب "إفصاح غير مصرح به"، ولم يُعلن عن هذا القرار سابقًا.

وتحركت إدارة الرئيس دونالد ترامب جاهدة لملاحقة التسريبات، وهو الجهد الذي تبناه هيجسيث بحماس في البنتاغون.

يأتي هذا على خلفية فضيحة جروب المحادثات "شات سيجنال"، الذي أنشأه مايك والتز مستشار الأمن القومي الأمريكي، وضم إليه صحفيًا أمريكيًا عن طريق الخطأ، ما ساعده على الاطلاع على الخطط السرية التي ناقشتها الإدارة الأمريكية، في هجماتها على الميليشيات الحوثية في اليمن.

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