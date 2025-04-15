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حماس ردًا على إسرائيل: نرفض تضخيم مسألة نزع سلاحنا

11:38 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

حماس

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وكالات

ردت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، على المقترح الجديد الذي تقدمت فيه إسرائيل ضمن مفاوضات الإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وفي بيان، الثلاثاء، جددت حماس إلى جانب فصائل فلسطينية أخرى التأكيد على أن المطلب الأول هو وقف الحرب، مشددة على رفضها تضخيم مسألة نزع السلاح.

وكان مسؤول في حماس، كشف يوم الاثنين، أن الحركة أرسلت وفدا إلى الدوحة لمواصلة المحادثات بشأن الحرب الجارية في القطاع.

وأشار المسؤول إلى أن الحركة ناقشت في القاهرة خلال الأيام الماضية، شروط المقترح الجديد لوقف إطلاق النار، بما في ذلك الإفراج عن 8 إلى 10 أسرى إسرائيليين.

وأوضح، أن الخلاف الرئيسي يدور حول مسألة ما "إذا كانت الحرب ستنتهي كجزء من أي اتفاق جديد، وتنسحب قوات الاحتلال من غزة بالكامل".

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حماس مفاوضات الإفراج عن الأسرى وقف إطلاق النار في غزة. رفض حماس نزع السلاح
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