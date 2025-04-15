أمريكا: إدانة جندي سابق من جامبيا بتعذيب مؤيدي انقلاب فاشل عام 2006

دنفر - (أ ب)

أدانت محكمة أمريكية عضوا سابقا في الجيش في جامبيا اليوم الثلاثاء، بتهمة تعذيب أشخاص يشتبه في تورطهم في انقلاب فاشل ضد ديكتاتور البلاد قبل نحو 20 عاما.

وتم اتهام مايكل سانج كوريا بتعذيب خمسة رجال يعتقد أنهم معارضون للرئيس يحيى جامع بعد مؤامرة فاشلة للإطاحة به من السلطة في عام 2006.

وأدانت هيئة المحلفين التي استمعت إلى القضية في المحكمة الاتحادية في دنفر كوريا بتعذيب الأشخاص الخمسة، كما تم اتهامه بالتآمر مع آخرين لارتكاب التعذيب أثناء خدمته في وحدة عسكرية تعرف باسم "جانجلرز"، والتي كانت تتبع مباشرة الرئيس جامع، وذلك في أحدث محاكمة دولية لنظامه.

وجاء كوريا إلى الولايات المتحدة في عام 2016 للعمل كحارس شخصي لجامع، واستقر في نهاية المطاف في دنفر، حيث قال ممثلو الادعاء العام إنه كان يعمل كعامل باليومية.

وتم توجيه الاتهام إلى كوريا، الذي قال ممثلو الادعاء إنه تجاوز فترة تأشيرته بعد الإطاحة بجامع في عام 2017، في عام 2020 بموجب قانون نادر الاستخدام يسمح بمحاكمة الأشخاص في النظام القضائي الأمريكي بتهمة التعذيب المزعوم في الخارج.