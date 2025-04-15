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أمريكا.. أوباما يشيد بجامعة هارفارد على موقفها في مواجهة ترامب

11:06 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

باراك أوباما

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واشنطن - (د ب أ)

أشاد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بجامعة هارفارد على مقاومتها تأثير البيت الأبيض.

وكتب أوباما، وهو من خريجي هارفارد، عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء: "لقد ضربت هارفارد مثلا لمؤسسات التعليم العالي الأخرى، برفضها محاولة غير قانونية خرقاء لخنق الحرية الأكاديمية، بينما تتخذ خطوات ملموسة لضمان أن جميع الطلاب في هارفارد يمكنهم الاستفادة من الاستقصاء الفكري والنقاش الدقيق والاحترام المتبادل".

وأضاف أوباما: " نأمل في أن تحذو المؤسسات الأخرى حذوها".

وحث أوباما الجامعات مؤخرا على استخدام أموال التي يتم منحها لها أو خفض النفقات بدلا من الانقياد لمطالب الرئيس دونالد ترامب.

ورفضت هارفارد إجراء التغييرات التي طلبها ترامب، بما في ذلك تلك المتعلقة بقبول الطلاب.

وردا على ذلك، جمدت الحكومة تمويلا يصل إلى مليارات الدولارات لهارفارد، وهدد ترامب بأن هارفارد قد تفقد إعفاءها الضريبي ويتم فرض ضرائب عليها ككيان سياسي، متهما الجامعة بأنها تتبنى أيديولوجية يسارية.

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باراك أوباما دونالد ترامب جامعة هارفارد
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