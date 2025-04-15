تقارير: إطلاق نار في مدرسة ثانوية بمدينة دالاس الأمريكية

دالاس(أمريكا) - (أ ب)

أفادت تقارير بحدوث إطلاق نار بإحدى المدارس الثانوية في مدينة دالاس الأمريكية اليوم الثلاثاء، حيث شوهد الطلاب يغادرون حرم المدرسة، بحسب ما أفاد به مسؤولو المدارس في المدينة. فيما لم تقدم السلطات مزيدا من التفاصيل حتى الآن.

وقالت منطقة مدارس دالاس المستقلة في وقت لاحق إنه تم تأمين حرم مدرسة ويلمر-هوتشينز الثانوية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية جوية التقطت فوق مدرسة ويلمر هاتشينز الثانوية العديد من سيارات الشرطة في المجمع.

ويضم حرم المدرسة في جنوب دالاس حوالي ألف طالب.