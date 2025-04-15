عيدان ألكسندر الجندي الأمريكي الأسير "المفقود" في غزة.. ماذا نعرف عنه؟

كتب- محمود الطوخي

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أبو عبيدة، فقدان الاتصال مع المجموعة المكلفة بحراسة الأسير الجندي الأمريكي عيدان ألكسندر، ما أثار مخاوف بشأن مصيره في ظل الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة.

وأوضح أبو عبيدة، في تغريدة، أن فقدان الاتصال بمجموعة الحراسة جاء بعد "قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم"، مشيرا إلى أن محاولات التواصل بأفراد المجموعة مستمرة، رغم فشلها حتى اللحظة.

تقديرات حركة المقاومة الفلسطينية، وفق ما ذكر أبو عبيدة، تشير إلى أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول عمداً التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا".

المتحدثة باسم البيت الأبيض من جانبها، قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لفريق الأمن القومي أن العثور على "عيدان ألكسندر" أولوية قصوى.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، ظهر الجندي الأمريكي الإسرائيلي في مقطع فيديو مُسجل، بثته كتائب القسام، اتهم فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالتخلي عن الأسرى في غزة وكذا عرقلة صفقة التبادل، قائلا: "كل يوم أرى أن نتنياهو يسيطر على الدولة مثل الدكتاتور".

القسام نشر فيديو للاسير الأمريكي عيدان ألكسندر الموجود في الأسر في غزة.



و هو الذي تطالب به الولايات المتحدة ليكون ضمن الصفقة pic.twitter.com/mQIYGeoxKp — Hanzala (@Hanzpal2) April 12, 2025

وقال ألكسندر: "الجميع كذبوا على شعبي.. حكومة إسرائيل والإدارة الأمريكية والجيش الإسرائيلي"، مضيفا: " لا أمل لدينا.. نعتقد أننا سنعود للديار أمواتا".

في منتصف مارس الماضي، أكدت حماس، خلال مفاوضات مع مسؤولين أمريكيين، استعدادها للإفراج عن "عيدان ألكسندر" إلى جانب جثامين 4 أسرى آخرين ضمن "اتفاق استثنائي" في سياق "بادرة إيجابية"، لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي انتهكته إسرائيل، غير أن الرفض الإسرائيلي أفشل جهود الطرفين.

بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، ركزت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اهتمامها على إطلاق سراح ألكسندر، ما أثار موجة غضب واسعة في المجتمع الإسرائيلي.

من هو "عيدان ألكسندر"؟

تقول صحيفة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن عيدان وُلد في ضاحية تينافلاي بمدينة نيويورك الأمريكية، غير أن صحيفة "تايمز إسرائيل" العبرية ذكرت أنه وُلد في تل أبيب عام 2004.

تشير الصحيفة الأمريكية، إلى أن عيدان انتقل بعد تخرجه من المدرسة الثانوية إلى إسرائيل والتحق بجيش الاحتلال عام 2022. وخلال هجوم 7 أكتوبر 2023 "عملية طوفان الأقصى"، وقع ألكسندر في أسر حركة حماس.

ووفق التقديرات، فإن ألكسندر واحد من بين 24 أسيرا أحياء لا يزالون في غزة، فضلا عن رفات 36 أسيرا آخرين قُتلوا بغارات إسرائيلية على القطاع.

والد عيدان ألكسندر، دعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إلى تأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، متسائلا "متى سينفد صبر الرئيس ترامب تجاه الوضع وقد أشاد بنتنياهو لاستئناف الحرب".

وأضاف والد الأسير الأمريكي الإسرائيلي: "كيف يخططون لاستعادة آخر أسير دون إنهاء الحرب والالتزام بالمرحلة الثانية من الصفقة.. شاهدنا الفيديو الذي بثته حماس وكان الأمر مدمرا وقاسيا أن ترى ابنك يتوسل الإفراج عنه".

"التوابيت السوداء" ورسالة التحذير الأخير

وسط غارات إسرائيلية مكثفة على مختلف أرجاء القطاع، بعثت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، برسالة تحذيرية إلى الداخل الإسرائيلي، عبر مقطع فيديو بثته اليوم الثلاثاء، كتبت فيه: "عائلات الأسرى.. كونوا مستعدين: قريبا سيعود أبناؤكم في توابيت سوداء، وجثث مزقتها شظايا صواريخ جيشكم".

عــاجــل : كتائب القسام توجه رسالة لأهالي الأسرى الصهاينة:



"كونوا مستعدين، قريباً سيعود أبناؤكم في توابيت سوداء".



לְהֵעָרֵך, בקרוב יחזרו בניכם בארונות קבורה שחורים pic.twitter.com/kTn8e05NlW — رضوان الأخرس (@rdooan) April 15, 2025

وأضافت حماس في تعليقها على المشاهد: "جهّزوا من الآن أماكن دفنهم.. فقد وقعت قيادتكم على قرار إعدام الأسرى في قطاع غزة.. انتظروا!".

خلال الفيديو، ظهرت مشاهد من عمليات سابقة لتسليم رفات أسرى إسرائيليين إلى لجنة الصليب الأحمر، ضمن صفقات التبادل.