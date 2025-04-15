إدارة ترامب تلغي 139 منحة لوزارة الخارجية ضمن خطتها لتقليص الإنفاق

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء إن إدارة ترامب ألغت 139 منحة لوزارة الخارجية بقيمة 214 مليون دولار، في إطار تركيز الإدارة على تقليص إنفاق الوزارة.

وأوضح "روبيو"، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (إكس): "لا ينبغي لدافعي الضرائب الأمريكيين تمويل برامج مضللة مثل "بناء حركة تقودها عاملات المنازل المهاجرات" في لبنان أو "أخرجوا المتصيدين!" في المملكة المتحدة".

وتابع: "نحن نُصلح الفوضى التي خلّفتها الإدارة السابقة، ونُعيد بناء وكالة تُركّز على وضع أمريكا أولاً".

وتظل القائمة الكاملة للمنح التي تم إلغاؤها غير واضحة، لكن هذه الخطوة تأتي في وقت تعمل فيه إدارة ترامب على خفض الإنفاق في وزارة الخارجية بعد تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتسعى إدارة ترامب إلى خفض ميزانية وزارة الخارجية إلى النصف تقريبًا وإغلاق ما يقرب من 30 سفارة وقنصلية في الخارج، وفقًا لوثيقة داخلية لوزارة الخارجية حصلت عليها شبكة CNN.