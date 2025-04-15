بعد تجميد 2.2 مليار دولار من المنح لها.. إدارة ترامب تدعو جامعة هارفارد للاعتذار

وكالات

دعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جامعة هارفارد إلى الاعتذار، وتساءلت عن غرض التمويل الفيدرالي بعد تجميد 2.2 مليار دولار من المنح متعددة السنوات للمدرسة يوم الاثنين.

ووصفت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إجراء الإدارة بأنه محاولة للحد من معاداة السامية في الجامعات، مشيرًة إلى أن الإدارة تطالب الجامعة أيضًا بإلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول، ومنع ارتداء الأقنعة في الاحتجاجات الجامعية، وضمان ممارسات توظيف قائمة على الجدارة.

وكانت ليفيت قد أحالت الأسئلة إلى دائرة الإيرادات الداخلية، لكنها قالت بشكل عام إن الجامعة بحاجة إلى الاعتذار، وذلك بعد الضغط عليها بشأن تهديد الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من يوم الثلاثاء بفرض ضرائب على جامعة هارفارد ككيان سياسي وإلغاء إعفائها الضريبي.

وقالت ليفيت إن ترامب "يريد أن يرى هارفارد تعتذر، ويجب على هارفارد أن تعتذر عن معاداة السامية الصارخة التي حدثت في حرم جامعتها ضد الطلاب اليهود الأميركيين".