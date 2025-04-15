الكرة في ملعب الصين.. البيت الأبيض: ترامب منفتح على إبرام صفقة مع بكين

وكالات



قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت يوم الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب يعتقد اعتقادا راسخا أن الكرة في ملعب الصين عندما يتعلق الأمر بالتفاوض بشأن الحرب التجارية بين البلدين.



وأضافت "ليفيت"، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "لديّ تصريحٌ إضافيٌّ أطلعني عليه للتو في المكتب البيضاوي، الكرة في ملعب الصين، على الصين أن تُبرم صفقةً معنا، لسنا مُضطرين لعقد صفقةٍ معهم، لا فرق بين الصين وأي دولةٍ أخرى، سوى أنها أكبر بكثير، والصين تُريد ما لدينا، ما تُريده كل دولة، ما لدينا: المستهلك الأمريكي، أو بعبارةٍ أخرى، يحتاج إلى أموالنا".



وأشارت "ليفيت" إلى أن الرئيس أكد مجددًا، انفتاحه على إبرام صفقة مع الصين، لذا، على الصين إبرام صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية".



فرض ترامب الأسبوع الماضي تعريفات جمركية إضافية بنسبة 145% على جميع الواردات الصينية على الرغم من توقف فرض الرسوم "المتبادلة" على جميع البلدان الأخرى في تراجع مذهل.



لكن الصين لم تتراجع، مؤكدةً أنها "ستقاتل حتى النهاية" إذا استمر الرئيس في تصعيد ما أصبح بالفعل حربًا تجارية شاملة، فيما رفعت الصين يوم الجمعة، أيضًا رسومها الجمركية بشكل ملحوظ على الواردات الأمريكية إلى البلاد.