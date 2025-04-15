البيت الأبيض: الرئيس ترامب وسلطان عمان ناقشا العمليات الأمريكية المستمرة ضد الحوثيين

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الرئيس دونالد ترامب تحدث اليوم مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، حيث شكر الزعيم على استضافته المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أجرى ترامب اتصالاً هاتفياً مع سلطان عُمان اليوم، وشكره على استضافة أول لقاء مباشر بين الولايات المتحدة وإيران، وأكد على ضرورة إنهاء إيران لبرنامجها النووي عبر المفاوضات.

وأشارت ليفيت خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إلى أن الزعيمان ناقشا العمليات الأمريكية المستمرة ضد الحوثيين، وأكدا أن الحوثيين سيدفعون ثمناً باهظاً حتى يُوقفوا هجماتهم على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر".

وفي أعقاب المحادثات التي جرت في عُمان خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف لشبكة فوكس نيوز أمس إن المحادثات مع إيران ستتركز في المستقبل على التحقق من برنامجها النووي، متوقفاً عن دعوة طهران إلى تفكيك هذا البرنامج بالكامل.

لكن في بيان لاحق اليوم، تراجع ويتكوف عن موقفه ، وكتب على موقع X: "لن يُكتمل أي اتفاق مع إيران إلا إذا كان اتفاق ترامب، يجب أن يُرسي أي اتفاق نهائي إطارًا للسلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، ما يعني أن على إيران وقف برنامجها للتخصيب والتسليح النووي والقضاء عليه".