لملاحقة المهاجرين.. البيت الأبيض: سنضيف 90 ميلاً إلى "منطقة الدفاع الوطني" على الحدود مع المكسيك

وكالات

أعلن البيت الأبيض يوم الثلاثاء، أنه يقوم بتوسيع "منطقة الدفاع الوطني الجديدة" التي أنشئت بموجب مذكرة رئاسية الأسبوع الماضي، على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، مما يضيف 90 ميلاً إلى المنطقة التي تهدف إلى تأمين الحدود.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "تمتد منطقة الدفاع الوطني الجديدة هذه لأكثر من 170 ميلاً عبر حدودنا في نيو مكسيكو، ولكن في الأسابيع المقبلة، ستضيف هذه الإدارة أكثر من 90 ميلاً في ولاية تكساس".

وأضافت: "ستعزز منطقة الدفاع الوطني هذه قدرتنا على كشف ومنع وملاحقة المهاجرين غير الشرعيين والعصابات الإجرامية والإرهابيين الذين تمكنوا من غزو بلادنا دون عواقب على مدى السنوات الأربع الماضية في عهد إدارة بايدن".