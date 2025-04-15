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البيت الأبيض: العثور على الجندي الأمريكي "عيدان أليكسندر" الأسير بغزة أولوية قصوى

08:28 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

الجندي الأمريكي عيدان أليكسندر

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وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لفريق الأمن القومي أن العثور على "عيدان أليكسندر" يمثل أولوية قصوى.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أبو عبيدة، فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي الأمريكي عيدان ألكسندر.

وتابع أبو عبيدة في تغريدة له: "نعلن أننا فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم ولا زلنا نحاول الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأشار أبو عبيدة: "تقديراتنا أن جيش الاحتلال يحاول عمداً التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا".

وفي وقت سابق السبت، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسجيلا مصورا للجندي الإسرائيلي الأسير عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية، يتهم فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتخلي عن الأسرى في غزة وعرقلة صفقة التبادل.

وقال ألكسندر إن "الجميع كذبوا على شعبي وحكومة إسرائيل والإدارة الأميركية والجيش".

وأكد الجندي الإسرائيلي أن الوقت ينفد أمام الأسرى، وقال "نعتقد أننا سنعود للديار أمواتا، ولا أمل لدينا".

وأشار إلى أنه سمع قبل 3 أسابيع أن حماس مستعدة لإطلاق سراحه لكن إسرائيل رفضت وتركته أسيرا.

وهاجم ألكسندر رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا "كل يوم أرى أن نتنياهو يسيطر على الدولة مثل الدكتاتور".

كما عاتب الرئيسَ الأمريكي دونالد ترامب، وسأله "لماذا وقعت ضحية لأكاذيب نتنياهو".

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عيدان أليكسندر الجندي الأمريكي عيدان أليكسندر لمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت عيدان أليكسندر الأسير بغزة حماس
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