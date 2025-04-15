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نتنياهو يزور جنودًا إسرائيليين في شمال غزة

08:17 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

بنيامين نتنياهو

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تل أبيب - (د ب أ)
زار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شمال قطاع غزة، حسبما أعلن مكتبه اليوم الثلاثاء.
ولم يتم في البداية كشف النقاب عن مزيد من التفاصيل وسبب زيارته للقطاع الفلسطيني المحاصر، ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإنه كان يزور جنودا إسرائيليين هناك.
وكانت آخر زيارة قام بها نتنياهو للقطاع الساحلي المحاصر في يوليو الماضي، وقام في ذلك الوقت أيضا بزيارة لم يتم الإعلان عنها لجنود إسرائيليين في جنوبي غزة.

وتعمل قوات الاحتلال الإسرائيلي حاليا على توسيع ما يسمى "المنطقة الأمنية" شمال المنطقة الساحلية.
ويهدد وزير الدفاع يسرائيل كاتس باحتلال أجزاء من قطاع غزة بشكل دائم.

ووفقًا لمزاعم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، يهدف هذا أيضا إلى زيادة الضغط على حركة حماس الإسلامية الفلسطينية لحملها على إطلاق سراح الأسرى المتبقين.
وكان هجوم غير مسبوق نفذته حماس في 7 أكتوبر 2023 في جنوبي إسرائيل، السبب وراء اندلاع حرب غزة.

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بنيامين نتنياهو غزة الاحتلال الإسرائيلي
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