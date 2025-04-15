البيت الأبيض: ترامب يستكشف قانونية إرسال المجرمين الأميركيين إلى السجون في الخارج

وكالات



قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس دونالد ترامب يستكشف قانونية إرسال أكثر المجرمين الأميركيين "عنفاً" و"فظاعة" إلى سجن ضخم في السلفادور.



وقال ليفيت في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "إنه لن يفكر في هذا إلا إذا كان قانونيًا بالنسبة للأميركيين الأكثر عنفًا وفظاعة ومرتكبي الجرائم المتكررة، والذين لا يريد أحد في هذه الغرفة أن يعيشوا في مجتمعاتهم".



عندما سأله أحد المراسلين عما إذا كانت الإدارة تدرس تغيير القانون، إن لم يكن قانونيًا، قال ليفيت: "هذا سؤال آخر طرحه الرئيس، إنه سؤال قانوني ينظر فيه الرئيس حاليًا".



وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن في فبراير الماضي أن السلفادور وافقت على إيواء المجرمين العنيفين من الولايات المتحدة واستقبال المرحلين من أي جنسية، في صفقة غير مسبوقة ومثيرة للمشاكل القانونية أثارت قلق المنتقدين وجماعات حقوق الإنسان.



وخلال اجتماع عقده أمس مع رئيس السلفادور نجيب بوكيلة، أشار ترامب إلى أن المرحلين إلى السلفادور قد يشملون أيضًا مواطنين أمريكيين يُعتبرون مجرمين عنيفين.



من المرجح أن يواجه أي جهد تبذله إدارة ترامب لترحيل المواطنين الأميركيين المسجونين إلى دولة أخرى مقاومة قانونية كبيرة، وقد أشار خبراء قانونيون إلى أن الولايات المتحدة ممنوعة من اتخاذ مثل هذه الخطوة.