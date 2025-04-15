"كارل فينسون" تصل الشرق الأوسط قُبيل الجولة الثانية للمحادثات الإيرانية- الأمريكية

دبي - (أ ب)

وصلت حاملة طائرات أمريكية أخرى إلى مياه الشرق الأوسط قبيل الجولة الثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي سريع التطور في طهران، حسبما أظهرت صور من الأقمار الصناعية حللتها وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الثلاثاء.

ويأتي نشر الحاملة "يو إس إس كارل فينسون" ومجموعة مقاتلاتها في بحر العرب بينما يشتبه في قصف طائرات أمريكية لأجزاء في اليمن يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران ليلة الاثنين- الثلاثاء، وربط مسؤولون أمريكيون مرارا بين الحملة الأمريكية المستمرة منذ شهر ضد الحوثيين في ظل رئاسة دونالد ترامب بالضغط على إيران في المفاوضات.

وما زالت هناك تساؤلات بشأن مكان المحادثات التي ستنعقد بين الدولتين بعدما حدد مسؤولون في البداية روما باعتبارها مضيفة المفاوضات، لكن إيران أصرت صباح اليوم على العودة إلى سلطنة عمان.

ولم يشر المسؤولون الأمريكيون حتى الآن إلى مكان عقد المحادثات، إلا أن ترامب اتصل هاتفيا بسلطان عمان هيثم بن طارق اليوم.

وهدد ترامب مرارا باستهداف البرنامج النووي الإيراني ما لم يتم التوصل لاتفاق، ويحذر مسؤولون إيرانيون بشكل متزايد من أنهم قد يسعون إلى استخدام مخزونهم من اليورانيوم لصنع سلاح نووي.

لكن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وصف الجولة الأولى من المحادثات باعتبارها تسير "جيدا"، فيما يواصل الإدلاء بتصريحاته اليوم.

وأشار المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بصورة منفصلة إلى أن إدارة ترامب قد تنظر إلى شروط الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه ترامب بصورة أحادية في 2018 كأساس لهذه المفاوضات، ووصف المفاوضات التي أجريت في مطلع الأسبوع الجاري بأنها إيجابية وبناءة ومقنعة.